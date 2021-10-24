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В Уганді, дві людини загинули і ще сім отримали поранення в результаті вибуху в закусочній

Київ • УНН

 • 16692 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Дві людини були вбиті і ще сім поранені в результаті вибуху в закусочній в передмісті столиці Уганди, Кампалі, повідомила місцева поліція. Про це інформує УНН з посиланням на NTV Uganda.

В Уганді, дві людини загинули і ще сім отримали поранення в результаті вибуху в закусочній

Деталі

За словами головного комісара поліції Асана Касінга, двоє людей - молода жінка та чоловік - отримали смертельні поранення, а інші дістали "серйозні травми".

Сили безпеки Уганди прибули до місця події близько 21 години за місцевим часом. Поліція заявила, що розслідування вже ведеться.

"Наші спільні оперативні групи і групи з розмінування були викликані для ретельного документування місця події, щоб допомогти визначити, чи відбувся вибух в результаті навмисної дії", - повідомила поліція.

Закусочна, де стався вибух, зазвичай є жвавим місцем, часто відвідуваним пасажирами приміської зони.

Вибух стався через кілька днів після того, як посольства Великої Британії та Франції попередили про "неминучу терористичну атаку" в Уганді.

This video shows survivors of the Komamboga explosion moments after it happened. At least 2 people have died as a result of this explosion. These tearful survivors are friends to one of the victims who died on the spot. #NTVNews

Read more https://t.co/XAKoZcvEwa pic.twitter.com/fUyeDAOmIv

— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 24, 2021

Доповнення

В останній раз східно-африканська країна зазнала серйозного терористичного нападу 11 липня 2010 року після того, як бойове ісламістське угруповання "Аль-Шабаб" вбило більше 75 осіб в результаті подвійного вибуху в Кампалі, коли сотні людей дивилися фінальний матч чемпіонату світу з футболу.

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