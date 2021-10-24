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В Уганде, два человека погибли и еще семь получили ранения в результате взрыва в закусочной

Киев • УНН

 • 16692 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Два человека были убиты и еще семь ранены в результате взрыва в закусочной в пригороде столицы Уганды, Кампале, сообщила местная полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NTV Uganda.

В Уганде, два человека погибли и еще семь получили ранения в результате взрыва в закусочной

Детали

По словам главного комиссара полиции Асана Касинга, два человека - молодая женщина и мужчина - получили смертельные ранения, а другие получили "серьезные травмы".

Силы безопасности Уганды прибыли к месту происшествия около 9 часов вечера по местному времени. Полиция заявила, что расследование уже ведется.

"Наши совместные оперативные группы и группы по разминированию были вызваны для тщательного документирования места происшествия, чтобы помочь определить, произошел ли взрыв в результате намеренного действия", - сообщила полиция.

Бар, где произошел взрыв, обычно является оживленным местом, часто посещаемым пассажирами пригородной зоны.

Взрыв произошел через несколько дней после того, как посольства Великобритании и Франции предупредили о "неминуемой террористической атаке" в Уганде.

This video shows survivors of the Komamboga explosion moments after it happened. At least 2 people have died as a result of this explosion. These tearful survivors are friends to one of the victims who died on the spot. #NTVNews

Read more https://t.co/XAKoZcvEwa pic.twitter.com/fUyeDAOmIv

- NTV UGANDA (@ntvuganda) October 24, 2021

Дополнение

В последний раз восточно-африканская страна подверглась серьезному террористическому нападению 11 июля 2010 года после того, как боевая исламистская группировка "Аль-Шабаб" убила более 75 человек в результате двойного взрыва в Кампале, когда сотни людей смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу.

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