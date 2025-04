В Уганде, два человека погибли и еще семь получили ранения в результате взрыва в закусочной

Детали

По словам главного комиссара полиции Асана Касинга, два человека - молодая женщина и мужчина - получили смертельные ранения, а другие получили "серьезные травмы".

Силы безопасности Уганды прибыли к месту происшествия около 9 часов вечера по местному времени. Полиция заявила, что расследование уже ведется.

"Наши совместные оперативные группы и группы по разминированию были вызваны для тщательного документирования места происшествия, чтобы помочь определить, произошел ли взрыв в результате намеренного действия", - сообщила полиция.

Бар, где произошел взрыв, обычно является оживленным местом, часто посещаемым пассажирами пригородной зоны.

Взрыв произошел через несколько дней после того, как посольства Великобритании и Франции предупредили о "неминуемой террористической атаке" в Уганде.

В последний раз восточно-африканская страна подверглась серьезному террористическому нападению 11 июля 2010 года после того, как боевая исламистская группировка "Аль-Шабаб" убила более 75 человек в результате двойного взрыва в Кампале, когда сотни людей смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу.