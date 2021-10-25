ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Уганде

Детали

Группа заявила, что несколько ее членов привели в действие взрывное устройство в закусочной, где “собирались члены и шпионы Уганды правительства крестоносцев” в Кампале.

Бомба, начиненная гвоздями и шрапнелью, была направлена на ресторан на окраине столицы, сообщила полиция в воскресенье.

По имеющейся информации, трое мужчин, переодетых клиентов, зашли в ресторан, положили полиэтиленовый пакет под стол и ушли за несколько минут до взрыва, сообщила полиция.

В результате взрыва погибла 20-летняя официантка и три человека получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии, сказали в полиции, добавив, что все указывает на то, что это был акт внутреннего террора. Президент страны Йовери Мусевени заявил, что нападение “похоже на террористический акт”.

Дополнение

В последний раз восточноафриканская страна подверглась серьезному террористического нападения 11 июля 2010 после того, как боевое исламистская группировка “Аль-Шабаб” убило более 75 человек в результате двойного взрыва в Кампале, когда сотни людей смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу.