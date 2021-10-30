В Уганді двоє дітей загинули під час вибуху бомби у формі плоду хлібного дерева

Деталі

За його інформацією, вибуховий пристрій спрацював відразу після того, як його дали трьом дітям, що грали. Двоє із них загинули.

Повідомлень про підозрюваних не надходило.

Доповнення

Цей вибух став четвертим в Уганді цього місяця. Так, 25 жовтня терорист-смертник привів у дію бомбу в автобусі, проте ніхто з оточуючих не постраждав. 23 жовтня вибух прогримів у кафе Кампали, загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. 8 жовтня бойовики угрупування "Ісламська держава в Центральній Африці", що входить до структури терористичної організації "Ісламська держава", підірвали в Кавемпі поліцейську дільницю, ніхто зі співробітників правоохоронних органів не постраждав.