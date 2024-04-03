В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

В нескольких городах Турции, включая Хаккари и Измир, прошли беспорядки из-за решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдану. Об этом сообщает NTV, передает УНН.

Детали

В Ване демонстранты, которым не позволили провести акцию протеста, жгли костры на улицах, строили баррикады, сносили клумбы и повреждали автомобили. Полиция разгоняла их с помощью водометов и слезоточивого газа. В городе задержали пять человек.

В Хаккаре протестующие хотели провести марш в центре города. Не получив разрешения от полиции, демонстранты разошлись по переулкам и начали забрасывать силовиков камнями. Губернатор провинции Хаккари Али Челик сообщил, что во время столкновений пострадал один человек.

В Сирте группа протестующих собралась перед штабом партии DEM и пошла оттуда маршем к площади Демократии, несмотря на требования полиции ограничиться митингом перед штабом. Между силовиками и демонстрантами началась драка, четырех человек задержали. Протесты также прошли в Диярбакире, Батмане, Битлисе, Ширнаке и Измире.

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