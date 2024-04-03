В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  109737 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  113775 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  114129 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  109344 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  70151 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  97119 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119710 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117898 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118636 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  197519 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

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Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

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В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам

В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам

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1 апреля 2024, 09:33  •  197519 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  469858 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  441195 просмотра

В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

В нескольких турецких городах, включая Хаккари, Измир и Ван, вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционного кандидата Абдуллы Зейдана с выборов избирательной комиссией провинции Ван, что привело к столкновениям с полицией, задержаниям и ранениям.

Общество •   •  6929 просмотра
В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.

Новости Мира •   •  6498 просмотра
Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Группа из 200 музыкантов, среди которых Билли Эйлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, подписали открытое письмо с призывом к технологическим компаниям не подрывать человеческое творчество безответственным использованием инструментов искусственного интеллекта, которые могут воровать голоса и изображения артистов.

Культура •   •  7048 просмотра
Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи координации оборонной контактной группы по вопросам Украины, которая поставляет оружие Киеву, под контроль НАТО в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Война •   •  10879 просмотра
Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам

Центр "Надлюдина" открыл специализированное отделение для восстановления слуха для украинских воинов, которые получили акустическую травму во время боевых действий.

Война •   •  9858 просмотра
В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам

В Украине работают почти 13 тысяч Пунктов Несокрушимости

Украина создала 13 320 Пунктов Незламности, что на 110% превышает запланированное количество, из которых 12 674 уже функционируют, а 646 готовы к открытию в случае необходимости для предоставления населению таких услуг, как топливо, генераторы и пускатели, во время войны с Россией.

Общество •   •  10492 просмотра
В Украине работают почти 13 тысяч Пунктов Несокрушимости

WP: США за две недели до теракта предупредили Россию о возможной атаке на "Крокус Сити Холл"

Соединенные Штаты предупредили Россию о потенциальной террористической атаке на концертный зал "Крокус Сити Холл" за две недели до того, как она произошла 22 марта.

Война •   •  11076 просмотра
WP: США за две недели до теракта предупредили Россию о возможной атаке на "Крокус Сити Холл"

Кулеба: Привлечение России к ответственности обеспечит будущее без войны для Европы

Имперские преступления и отсутствие ответственности России сделали возможным ее нынешнюю агрессивную войну против Украины, поэтому привлечение Москвы к ответственности сейчас имеет решающее значение для обеспечения будущего без войны для Европы.

Война •   •  10818 просмотра
Кулеба: Привлечение России к ответственности обеспечит будущее без войны для Европы

Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев предстал перед судом за жестокое убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, которую, как утверждается, пытали в течение 8 часов перед смертью.

Криминал и ЧП •   •  12160 просмотра
Убивал в течение 8 часов: в Казахстане экс-министра экономики судят за убийство жены с особой жестокостью

Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Тейлор Свифт официально стала миллиардером с состоянием в 1,1 миллиарда долларов, что делает ее первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

Новости Мира •   •  11061 просмотра
Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей