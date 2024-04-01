Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой

Главная оппозиционная партия Турции одержала крупные победы на выборах в Стамбуле и Анкаре, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Результаты, как отмечается, стали значительным ударом для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который надеялся восстановить контроль над городами менее чем через год после того, как он получил третий срок на посту президента.

Он возглавил кампанию в Стамбуле, где он вырос и стал мэром.

Но Экрем Имамоглу, который впервые выиграл выборы в городе в 2019 году, одержал вторую победу для светской оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Эрдоган пообещал новую эру в мегаполисе Турции с почти 16-миллионным населением, но действующий мэр Стамбула, как указано, был на пути к тому, чтобы набрать более 50% голосов, более чем на 10 пунктов опередив президентского кандидата от Партии справедливости и развития (AKP).

Это также стало первым случаем после прихода Эрдогана к власти 21 год назад, когда его партия потерпела поражение на выборах по всей стране.

В Стамбуле проживает пятая часть населения Турции, которое насчитывает почти 85 миллионов человек. Контролировать город означает контролировать значительную часть экономики Турции, включая торговлю, туризм и финансы, отмечает издание.

В столице Анкаре оппозиционный мэр Мансур Явас настолько опередил своего соперника на 59%, что объявил о победе, когда собралось меньше половины голосов. Сторонники заблокировали все основные дороги в городе, размахивая флагами и сигналя в автомобилях.

Важно, что CHP также была на пути к победе во многих других крупных городах Турции, включая Измир и Бурсу, Адану и курорт Анталию.

70-летний президент Эрдоган признал, что выборы прошли не так, как он надеялся, но сказал своим сторонникам в Анкаре, что они будут означать "не конец для нас, а скорее поворотный момент".

Во время избирательной кампании Эрдоган заявил, что это будет его последняя, на фоне того, как его президентский срок заканчивается в 2028 году. "Но критики считали, что победа побудила бы его пересмотреть конституцию, чтобы он снова мог баллотироваться. После такого драматического поражения это выглядит маловероятным", - указывает издание.

И Экрем Имамоглу, и Мансур Явас считаются потенциальными кандидатами на выборы президента Турции в 2028 году.

В то время как большие части запада, юга и севера Турции сейчас находятся под контролем оппозиционной CHP, прокурдская демпартия (DEM Parti) получила контроль над значительной частью юго-востока.

Партия справедливости и развития Эрдогана продолжает доминировать в центральной Турции и достигла большего успеха в районах юго-востока, разрушенных двойным землетрясением в феврале 2023 года, включая города Кахраманмараш и Газиантеп.

Как указывает Hürriyet, после подсчета 99,81% бюллетеней на местных выборах в Турции оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) получила 37,7% голосов, правящая Партия справедливости и развития (AKP) - 35,49% голосов избирателей на выборах мэров, а также 34,44% и 32,43% соответственно на выборах в местные советы.

Дополнение

Около 61 миллиона турок имели право принять участие в воскресных выборах, и более миллиона молодых избирателей голосовали впервые. По оценкам, явка составила более 77% в 81 провинции страны.