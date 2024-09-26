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В ЦПД предупредили о фейке об отключении света и воды на Сумщине

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26 сентября 2024, 17:08  •  4227 просмотра

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Украинцы получают фейковые сообщения о длительных перебоях с электроэнергией и водой в Сумской области. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию и предупредил о дезинформационной кампании.

В четверг, 26 сентября, стало известно, что украинцы получают фейковые сообщения в мессенджерах от якобы ГСЧС по перебоям с электроэнергией и водоснабжением в Сумской области. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Аналитики рассказали, в фейковых сообщениях говорилось о серьезных перебоях с электроэнергией и водоснабжением в Сумской области из-за российских авиаударов с акцентом на то, что электричества и воды не будет в течение трех недель.

В сообщениях также призывают жителей области приобрести все необходимое «для жизни в экстренных условиях»

В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого17 августа 2024, 07:11 • 101001 просмотр

 Верифицировав информацию в ГСЧС Украины, Центр сообщает, что подобные сообщения являются фейковыми, а ГСЧС не занималась такой рассылкой. Кроме того, аккаунты, с которых направляются эти сообщения, удаляются через несколько часов, что указывает на организованную дезинформационную кампанию

- заявили в Центре противодействия дезинформации.

Специалисты объясняют  - такие фейки распространяются для того, чтобы создать панику среди населения, вызвать недоверие к официальным источникам и дезориентировать украинцев в период войны.

Напомним,

Летом Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг российский фейк об убитой беременной женщине во время эвакуации из Курской области. Руководитель Центра Андрей Коваленко заявил, что эта информация рассчитана на эмоции россиян и не имеет доказательств.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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