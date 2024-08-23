В Україні спростували фейк росіян про вбиту вагітну жінку при евакуації з Курської області
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО спростував російський фейк про вбиту вагітну жінку під час евакуації з Курської області. Керівник Центру Андрій Коваленко заявив, що ця інформація розрахована на емоції росіян і не має доказів.
У Центрі протидії дезінформації спростували фейк росіян про вбиту вагітну жінку при евакуації з Курської області, передає УНН.
За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, така інформація розрахована першочергово на емоції росіян - жодних доказів у пропагандистів немає.
"Окрім фотографій живої жінки немає більше нічого. Є тільки слова про якусь лікарню, про якусь машину на якій її вивозили і вивезли, але чому ж тоді не показали обстріляну машину? Де тоді плями крові на задньому сидінні? Видно, що чоловіка не вперше використовують для таких відео", - зазначив Коваленко в ефірі "Ми-Україна".
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