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В Україні спростували фейк росіян про вбиту вагітну жінку при евакуації з Курської області

В Україні спростували фейк росіян про вбиту вагітну жінку при евакуації з Курської області

Київ • УНН

 • 83363 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростував російський фейк про вбиту вагітну жінку під час евакуації з Курської області. Керівник Центру Андрій Коваленко заявив, що ця інформація розрахована на емоції росіян і не має доказів.

У Центрі протидії дезінформації спростували фейк росіян про вбиту вагітну жінку при евакуації з Курської області, передає УНН.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, така інформація розрахована першочергово на емоції росіян - жодних доказів у пропагандистів немає.

"Окрім фотографій живої жінки немає більше нічого. Є тільки слова про якусь лікарню, про якусь машину на якій її вивозили і вивезли, але чому ж тоді не показали обстріляну машину? Де тоді плями крові на задньому сидінні? Видно, що чоловіка не вперше використовують для таких відео", - зазначив Коваленко в ефірі "Ми-Україна".

путін особисто озвучив фейк про буцімто спроби України завдати удар по курській АЕС. У РНБО пояснили мотиви22.08.24, 21:55 • 63275 переглядiв

Нагадаємо

20 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про просування українських військ на 28-35 км вглиб Курської області рф. Звільнено 1263 кв. км території та 93 населені пункти.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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