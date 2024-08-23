В Украине опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг российский фейк об убитой беременной женщине во время эвакуации из Курской области. Руководитель Центра Андрей Коваленко заявил, что эта информация рассчитана на эмоции россиян и не имеет доказательств.
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк россиян об убитой беременной женщине при эвакуации из Курской области, передает УНН.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, такая информация рассчитана в первую очередь на эмоции россиян - никаких доказательств у пропагандистов нет.
"Кроме фотографий живой женщины нет больше ничего. Есть только слова о какой-то больнице, о какой-то машине на которой ее вывозили и вывезли, но почему же тогда не показали обстрелянную машину? Где тогда пятна крови на заднем сиденье? Видно, что мужчину не впервые используют для таких видео", - отметил Коваленко в эфире „Мы-Украина".
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Напомним
20 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении украинских войск на 28-35 км вглубь Курской области рф. Освобождено 1263 кв. км территории и 93 населенных пункта.