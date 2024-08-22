путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В СНБО объяснили мотивы

российский диктатор владимир путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили - цель кампании - дискредитация Украины и запугивание мира ядерной катастрофой, передает УНН.

"Это заявление путина является частью дезинформационной кампании кремля в ответ на успешные действия ВСУ в курской области. Цель кампании - дискредитация нашего государства и запугивание мира ядерной катастрофой", - говорится в сообщении Центра.

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, "желаемый сценарий россиян со штурмом Силами обороны курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме рассыпался, но альтернативного у них нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился путин".

Заявление путина, добавил руководитель ЦПД - "чистая ложь, которая получилась после провальных заявлений россиян о подготовке Украиной „ядерной провокации" на курской и Запорожской АЭС в прошлую пятницу".

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и будут пытаться вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны рф вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично путин", - заявил Андрей Коваленко.

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Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить курскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.