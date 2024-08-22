путин обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС

российский диктатор владимир путин цинично обвинил ВСУ в попытке якобы атаковать Курскую АЭС в ночь на 22 августа. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах рф, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

путин утверждает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал цинично Путин.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить курскую атомную электростанцию в ближайшие несколько дней, а затем отправиться в Киев, где планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим

россия оккупировала в начале полномасштабной войны Запорожскую АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на оккупированной Запорожской АЭС ухудшается после удара вблизи станции 17 августа беспилотника.