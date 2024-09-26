У ЦПД попередили про фейк щодо відключення світла та води на Сумщині
Київ • УНН
Українці отримують фейкові повідомлення про тривалі перебої з електроенергією та водою на Сумщині. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію та попередив про дезінформаційну кампанію.
В четвер, 26 вересня, стало відомо, що українці отримують фейкові повідомлення у месенджерах від нібито ДСНС щодо перебоїв з електроенергією та водопостачанням у Сумській області. Про це попередили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
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Аналітики розповіли, у фейкових повідомленнях йшлось про серйозні перебої з електроенергією та водопостачанням у Сумській області через російські авіаудари з акцентом на те, що електрики і води не буде протягом трьох тижнів.
У повідомленнях також закликають жителів області придбати все необхідне "для життя в екстрених умовах"
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Верифікувавши інформацію в ДСНС України, Центр повідомляє, що подібні повідомлення є фейковими, а ДСНС не займалася такою розсилкою. Крім того, акаунти, з яких надсилаються ці повідомлення, видаляються через декілька годин, що вказує на організовану дезінформаційну кампанію
Фахівці пояснюють - такі фейки поширюються для того, щоб створити паніку серед населення, викликати недовіру до офіційних джерел та дезорієнтувати українців у період війни.
Нагадаємо
Влітку Центр протидії дезінформації РНБО спростував російський фейк про вбиту вагітну жінку під час евакуації з Курської області. Керівник Центру Андрій Коваленко заявив, що ця інформація розрахована на емоції росіян і не має доказів.