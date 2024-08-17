В Украине развенчали кремлевский фейк о планах США "заменить" Зеленского на кого-то другого

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На оккупированных территориях Украины вступление в военную организацию ДОСААФ станет обязательным уже с 14 лет - Центр сопротивления
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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
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22 часа назад
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16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас
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