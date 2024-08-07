В центре Ужгорода в канализации обнаружили мину времен Второй мировой войны в канализации

В центре Ужгороде во время очистки канализационной системы одной из многоэтажек обнаружили мину времен Второй мировой войны, которую сначала приняли за обычный кусок металла. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области, пишет УНН.

6 августа на улице Другетов, что в Ужгороде, был обнаружен подозрительный предмет, который горожане сначала приняли за обычный кусок металла, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на подозрительную находку наткнулись во время проведения работ по очистке канализационной системы одной из многоэтажек.

Пиротехники ГСЧС идентифицировали предмет как противотанковую мину времен Второй мировой войны. Боеприпас был изъят и уничтожен в установленном порядке.

Наткнувшись на подозрительный предмет - не рискуйте! Сразу звоните по телефону 101 или 102. Не прикасайтесь к находке, ведь ваша осмотрительность может спасти жизнь, - предупредили в ГСЧС.

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