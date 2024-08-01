Водолазы-саперы обнаружили в пруду Киева остатки российской крылатой ракеты Х-101. Их безопасно изъяли и транспортировали на полигон для уничтожения контролируемым подрывом. Об этом сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

«В Киеве водолазы-саперы ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса «воздух-земля», которые остались в одном из прудов после предыдущих вражеских обстрелов города», - указали в ГСЧС в соцсетях.

Как сообщается, их транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

«После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер «101» и дождитесь приезда специалистов», - отметили в ГСЧС.

У Харкові знешкодили вибуховонебезпечні предмети, які виявили на одній із електропідстанцій