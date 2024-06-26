В Харькове на одной и электроподстанций обнаружили взрывоопасные средства, взрывотехники уже их обезвредили. Враг продолжает обстрелы объектов гражданской энергетически инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в среду в эфире телемарафона, передает УНН.

Имеем в городе Харькове идентифицированы взрывоопасные средства на одной из подстанций. За счет активных действий взрывотехников они обезврежены. Однако понимаем, что имеем как гибридные так и прямые последствия для объектов гражданской энергетической инфраструктуры - рассказал Колесник.

Он рассказал, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг продолжает обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Зафиксированы последствия атак армии рф в прифронтовой территории и обесточивания в 6 областях.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но в отдельных областях работы осложняются активными боевыми действиями.

По его словам, на сегодня, 26 июня, отключения прогнозируются в увеличенном режиме через сетевые ограничения передачи электроэнергии вследствие атак врага на энергетическую инфраструктуру.

Дополнение

Сегодня в течение всего дня запланированы графики отключения электроэнергии, с усилением ограничений с 17:00 до 23:00, также Украина импортирует электроэнергию из 5 стран для удовлетворения спроса.