У Харкові знешкодили вибуховонебезпечні предмети, які виявили на одній із електропідстанцій
Київ • УНН
На електричній підстанції в Харкові були виявлені і знешкоджені вибухові пристрої. Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому що ворог продовжує атакувати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.
У Харкові на одній і електропідстанцій виявили вибуховонебезпечні засоби, вибухотехніки вже їх знешкодили. Ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетично інфраструктури. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник у середу в ефірі телемарафону, передає УНН.
Маємо в місті Харкові ідентифіковано вибуховонебезпечні засоби на одній із підстанцій. За рахунок активних дій вибухотехніків їх знешкоджено. Проте розуміємо, що маємо як гібридні так і прямі наслідки для об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури
Він розповів, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетично інфраструктури. Зафіксовані наслідки атак армії рф в прифронтовій території і знеструмлення в 6 областях.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але в окремих областях роботи ускладнюються активними бойовими діями.
За його словами, на сьогодні, 26 червня, відключення прогнозуються в збільшеному режимі через мережеві обмеження передачі електроенергії внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру.
Доповнення
Сьогодні протягом усього дня заплановані графіки відключення електроенергії, з посиленням обмежень з 17:00 до 23:00, також Україна імпортує електроенергію з 5 країн для задоволення попиту.