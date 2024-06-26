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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Харкові знешкодили вибуховонебезпечні предмети, які виявили на одній із електропідстанцій

Київ • УНН

 • 15713 перегляди

На електричній підстанції в Харкові були виявлені і знешкоджені вибухові пристрої. Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому що ворог продовжує атакувати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

У Харкові знешкодили вибуховонебезпечні предмети, які виявили на одній із електропідстанцій

У Харкові на одній і електропідстанцій виявили вибуховонебезпечні засоби, вибухотехніки вже їх знешкодили. Ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетично інфраструктури. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник у середу в ефірі телемарафону, передає УНН

Маємо в місті Харкові ідентифіковано вибуховонебезпечні засоби на одній із підстанцій. За рахунок активних дій вибухотехніків їх знешкоджено. Проте розуміємо, що маємо як гібридні так і прямі наслідки для об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури

- розповів Колісник. 

Він розповів, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог продовжує обстріли об'єктів цивільної енергетично інфраструктури.  Зафіксовані наслідки атак армії рф в прифронтовій території  і знеструмлення в 6 областях. 

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але в окремих областях роботи ускладнюються активними бойовими діями. 

За його словами, на сьогодні, 26 червня, відключення прогнозуються  в збільшеному режимі через мережеві  обмеження передачі електроенергії внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру. 

Доповнення

Сьогодні протягом усього дня заплановані графіки відключення електроенергії, з посиленням обмежень з 17:00 до 23:00, також Україна імпортує електроенергію з 5 країн для задоволення попиту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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