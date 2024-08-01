В реабилитационном центре UNBROKEN протезы с электронными коленями получил 41-летний защитник из Трускавца Иван Голик, который 5 месяцев назад потерял обе ноги в результате ранения. Об этом УНН пишет с ссылкой на городской совет Львова.

Детали

41-летний ветеран Иван Голик родом из Трускавца служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде. Он потерял ноги из-за ранения, когда в феврале вражеский танковый снаряд попал в блиндаж.

В результате ранения он потерял стопы, в ноги попали обломки, Иван наложил себе турникеты выше колен. Все время до эвакуации - а это 9 часов, защитник оставался в сознании. Сознание потерял уже в медэвакуации, а пришел в себя в Днепре.

Чтобы спасти жизнь тяжелораненного бойца, у которого уже начали отказывать почки, врачам пришлось ампутировать ему конечности на уровне бедер. После длительного лечения в Днепре и Киеве, на реабилитацию и протезирование Ивана направили во Львов - в центр UNBROKEN.

С физическими терапевтами центр UNBROKEN пациент занимается уже 4 месяца. Сначала они готовили защитника к протезированию, а теперь помогают ему освоить ходьбу на искусственных конечностях. Протезы Ивана имеют электронные коленные узлы, которые позволяют максимально воспроизвести естественные движения.

Установить защитнику такие современные технологические протезы удалось благодаря пожертвованиям украинцев на сбор благотворительной платформы dobro.ua - «Протезы для Несокрушимых».

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