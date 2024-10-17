В центре Киева возник пожар в многоэтажке: что известно

В столице спасатели эвакуировали пять человек с верхних этажей многоэтажки из-за сильного задымления, сообщает в четверг ГСЧС, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, загорелось на кухне одной из квартир на 8 этаже.

Жертв и пострадавших нет, указали спасатели.

Причины и последствия будут устанавливать правоохранители.

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