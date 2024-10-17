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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева возник пожар в многоэтажке: что известно

В центре Киева возник пожар в многоэтажке: что известно

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 10:21  •  4296 просмотра

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В столице произошел пожар на 8 этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали пять человек с верхних этажей из-за сильного задымления, жертв и пострадавших нет.

В столице спасатели эвакуировали пять человек с верхних этажей многоэтажки из-за сильного задымления, сообщает в четверг ГСЧС, передает УНН

Детали

По данным ГСЧС, загорелось на кухне одной из квартир на 8 этаже.

Жертв и пострадавших нет, указали спасатели. 

Причины и последствия будут устанавливать правоохранители. 

На Киевщине обломки сбитых дронов рф вызвали пожар на ферме17 октября 2024, 05:43 • 12161 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
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