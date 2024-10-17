В центрі Києва виникла пожежа в багатоповерхівці: що відомо
Київ • УНН
В столиці сталася пожежа на 8 поверсі багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали п'ять людей з верхніх поверхів через сильне задимлення, жертв і постраждалих немає.
В столиці рятувальники евакуювали п'ять людей з верхніх поверхів багатоповерхівки через сильне задимлення, повідомляє у четвер ДСНС, передає УНН.
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За даними ДСНС, загорілося на кухні однієї із квартир на 8 поверсі.
Жертв і постраждалих немає, вказали рятувальники.
Причини та наслідки встановлюватимуть правоохоронці.
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