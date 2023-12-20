В трех областях еще восстанавливают свет после непогоды, графиков отключений не предвидится - энергетики
Киев • УНН
В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями
В Украине в трех областях продолжается возобновление электроснабжения в дома, обесточенные из-за непогоды. Потребление электричества снижается из-за потепления. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление и генерация
Вчера, 19 декабря, среднесуточная температура была на 0,5 °C выше, чем в начале недели 18 декабря (4,7°C против 4,2°C). Максимальный суточный уровень потребления 19 декабря был утром, его показатель был на 3% ниже, чем 18 декабря.
"Несмотря на ощутимое потепление общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - отметили в Укрэнерго.
Как сообщается, на тепловых электростанциях в течение суток вышли в аварийный ремонт 4 блока. Включены после ремонта 2 блока. В восточном регионе вышла в аварийный ремонт одна из теплоэлектроцентралей.
Однако сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей
В Минэнерго добавили, что "введение графиков отключений бытовых потребителей не предвидится".
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы, указали в НЭК.
Обесточивание
На утро 20 декабря, как сообщается, обесточен из-за непогоды 21 населенный пункт в Днепропетровской области. Все еще сложная ситуация в Донецкой области - на утро в области остается обесточенными более 60 населенных пунктов. Также продолжаются работы по восстановлению энергопитания потребителей в Харьковской области.
Из-за технических повреждений есть обесточенные потребители во Львовской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях.
В трех областях еще восстанавливают свет после непогоды, графиков отключений не предвидится - энергетики
В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.
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