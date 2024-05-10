Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники
Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов
Израиль нанес удары по Рафаху в Газе
На Николаевщине ночью уничтожили 8 вражеских "шахедов": из-за падения обломков горела трава
Двое лыжников погибли во время лавины в горах в США, один спасен
В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый
Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин
Оккупанты попали по Никополю ударными дронами
Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники
Зафиксировано 28 случаев обнаружения тел людей, которые пытались незаконно пересечь границу через Тису в Украине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов
россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 61 взрыв и обстреляв несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов, РСЗО и минами.
Израиль нанес удары по Рафаху в Газе
Израиль обстрелял районы Рафаха в Газе, в результате чего погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин" и несколько гражданских людей.
На Николаевщине ночью уничтожили 8 вражеских "шахедов": из-за падения обломков горела трава
Ночью силы ПВО сбили восемь вражеских "шахедов" в Николаевской области, а упавшие обломки вызвали пожар на открытой местности.
Двое лыжников погибли во время лавины в горах в США, один спасен
Двое лыжников погибли и один был спасен после того, как попали под лавину возле пика Лоун Пик на хребте Восатч к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта в США.
В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый
В Херсонской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив 28 домов, объекты инфраструктуры и вызвав утечку газа, а украинская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник "Шахид" во время ночной атаки.
Атака на НПЗ в калужской области рф: губернатор подтвердил удар и пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в калужской области россии вспыхнул пожар из-за ночной атаки беспилотников, но его удалось потушить, никто не пострадал.
россияне за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин
Один житель Донецкой области был ранен российскими оккупантами 9 мая, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации.
Оккупанты попали по Никополю ударными дронами
Российские войска атаковали Никополь с помощью ударных беспилотников, повредив здания и автомобиль, но обошлось без жертв.
Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 479 710 человек личного состава и 7434 танков.