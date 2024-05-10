В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники

Двое лыжников погибли во время лавины в горах в США, один спасен

Двое лыжников погибли и один был спасен после того, как попали под лавину возле пика Лоун Пик на хребте Восатч к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта в США.