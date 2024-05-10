У Тисі було вже 28 випадків виявлення тіл людей - прикордонники
Київ • УНН
Зафіксовано 28 випадків виявлення тіл людей, які намагалися незаконно перетнути кордон через Тису в Україні, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
28 випадків виявлення тіл людей, які, швидше за все, намагалися незаконно перетнути кордон через річку Тиса, зафіксовано на сьогодні, повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, пише УНН.
Якщо включаючи цих трьох, то, власне, уже зафіксовано, саме по річці Тиса, 28 випадків, коли виявлялися тіла людей, які загинули. І, скоріше за все, це ті, які, власне, намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону
З Тиси дістали тіла трьох потопельників07.05.24, 10:55 • 29114 переглядiв