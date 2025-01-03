В Tesla впервые за девять лет заявили о падении продаж
Киев • УНН
Tesla сообщила о снижении годовых продаж в 2024 году до 1,79 млн автомобилей по сравнению с 1,81 млн в 2023 году. Падение связывают с усилением конкуренции от китайских и европейских производителей.
Автомобильная компания Tesla впервые за девять лет сообщила о падении годовых продаж. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-релиз компании, пишет УНН.
Детали
В документе отмечается, что в 2024 году Tesla поставила 1 789 226 автомобилей по всему миру, что меньше, чем 1 808 581 авто в 2023-м.
Хотя четвертый квартал прошлого года был рекордным по объемам поставок, их оказалось недостаточно для существенного улучшения годовых показателей.
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Акции компании упали почти на 6% в четверг днем, хотя до этого резко выросли после победы на выборах Дональда Трампа, сторонником и соратником которого является гендиректор компании Илон Маск.
Уменьшение объемов продаж Tesla связано с усилением конкуренции на рынке электромобилей со стороны производителей Китая и Европы. Так, китайский автопроизводитель BYD демонстрировал в 2024 году рост продаж своих авто по всему миру.
Напомним
После победы Дональда Трампа на президентских выборах США акции Trump Media выросли на 30%, а Tesla - на 15%. Рыночные индексы достигли исторических максимумов на фоне ожиданий снижения налогов.