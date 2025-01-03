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У Tesla вперше за дев’ять років заявили про падіння продажів

У Tesla вперше за дев’ять років заявили про падіння продажів

Київ • УНН

 • 29071 перегляди

Tesla повідомила про зниження річних продажів у 2024 році до 1,79 млн автомобілів порівняно з 1,81 млн у 2023. Падіння пов'язують із посиленням конкуренції від китайських та європейських виробників.

Автомобільна компанія Tesla вперше за дев’ять років повідомила про падіння річних продажів. Про це повідомляє The Hill з посиланням на пресреліз компанії, пише УНН.

Деталі

У документі зазначається, що у 2024 році Tesla поставила 1 789 226 автомобілів по всьому світу, що менше, ніж 1 808 581 авто у 2023-му.

Хоча четвертий квартал минулого року був рекордним за обсягами поставок, їх виявилося недостатньо для істотного поліпшення річних показників.

Команда Трампа рекомендує скасувати правило, яке викриває аварії Tesla з автопілотом - Reuters14.12.24, 11:04 • 18184 перегляди

Акції компанії впали майже на 6% у четвер вдень, хоча доти різко зросли після перемоги на виборах Дональда Трампа, прихильником і соратником якого є гендиректор компанії Ілон Маск.

Зменшення обсягів продажів Tesla пов'язане з посиленням конкуренції на ринку електромобілів з боку виробників Китаю та Європи. Так, китайський автовиробник BYD демонстрував у 2024 році зростання продажів своїх авто по всьому світу. 

Нагадаємо

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США акції Trump Media зросли на 30%, а Tesla - на 15%. Ринкові індекси досягли історичних максимумів на тлі очікувань зниження податків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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