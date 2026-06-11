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В Тернопольской области разоблачили сотрудников ТЦК, которые завышали количество мобилизованных в отчетах

Киев • УНН

 • 166 просмотра

СБУ разоблачила трех руководителей ТЦК в Тернопольской области, которые повторно регистрировали уже призванных лиц. Фальсификация коснулась данных о более чем 70 призывниках.

В Тернопольской области разоблачили сотрудников ТЦК, которые завышали количество мобилизованных в отчетах

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольской области на фальсификации показателей мобилизации в западном регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Согласно материалам дела, должностные лица вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах

— говорится в сообщении.

Для этого фигуранты повторно регистрировали данные ранее призванных граждан и подавали их как новое пополнение рядов Вооруженных Сил Украины.

В результате таких махинаций должностные лица создавали видимость выполнения мобилизационных планов вместо реального призыва военнообязанных.

Задокументировано, что только на одном из этапов совершения преступления злоумышленники фальсифицировали данные более чем на 70 призывников.

На данный момент фигурантам сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах).

Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. Продолжается исследование. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Фиктивные инвалидности для уклонения от мобилизации: на Волыни задержали главу экспертной команды и медика07.06.26, 02:13 • 22802 просмотра

Ольга Розгон

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