В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА
Киев • УНН
В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.
В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты повредили 17 частных домов и 11 хозяйственных построек, инфраструктурный объект и линии электропередач, комбайн и легковые авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
17 частных домов и 11 хозяйственных построек. Инфраструктурный объект и линии электропередач. Комбайн и легковые авто. Все это враг испортил на Никопольщине только за сегодня. Под ударом были сам Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты целились дронами-камикадзе и артиллерией. В общем - 12 атак на район в течение дня
Он добавил, что из-за российского обстрела погиб человек.
россияне ударили по Никополю из артиллерии: погибла 61-летняя женщина28 февраля 2024, 13:50 • 15355 просмотров
Напомним
Вечером 28 февраля, оккупационные войска рф сбросили КАБы на поселок Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. В результате российской атаки погибли по меньшей мере два человека, среди них ребенок.
В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА
В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.
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