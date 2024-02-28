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В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 17:10  •  3477 просмотра

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В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.

В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты повредили 17 частных домов и 11 хозяйственных построек, инфраструктурный объект и линии электропередач, комбайн и легковые авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

17 частных домов и 11 хозяйственных построек. Инфраструктурный объект и линии электропередач. Комбайн и легковые авто. Все это враг испортил на Никопольщине только за сегодня. Под ударом были сам Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты целились дронами-камикадзе и артиллерией. В общем - 12 атак на район в течение дня

- написал Лысак.

Он добавил, что из-за российского обстрела погиб человек.

россияне ударили по Никополю из артиллерии: погибла 61-летняя женщина28 февраля 2024, 13:50 • 15355 просмотров

Напомним

Вечером 28 февраля, оккупационные войска рф сбросили КАБы на поселок Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. В результате российской атаки погибли по меньшей мере два человека, среди них ребенок.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Протягом дня ворог 12 разів атакував Нікопольщину, пошкоджено будинки, лінії електропередач, автомобілі - ОВА
Enemy attacked Nikopol district 12 times during the day, damaging houses, power lines and cars - OVO
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В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

В течение дня российские войска 12 раз атаковали Никопольский район в Украине, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, а также убив одного человека.

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