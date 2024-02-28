В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину, повреждены дома, линии электропередач, автомобили - ОВА

В течение дня враг 12 раз атаковал Никопольщину. Оккупанты повредили 17 частных домов и 11 хозяйственных построек, инфраструктурный объект и линии электропередач, комбайн и легковые авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

17 частных домов и 11 хозяйственных построек. Инфраструктурный объект и линии электропередач. Комбайн и легковые авто. Все это враг испортил на Никопольщине только за сегодня. Под ударом были сам Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты целились дронами-камикадзе и артиллерией. В общем - 12 атак на район в течение дня - написал Лысак.

Он добавил, что из-за российского обстрела погиб человек.

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Напомним

Вечером 28 февраля, оккупационные войска рф сбросили КАБы на поселок Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. В результате российской атаки погибли по меньшей мере два человека, среди них ребенок.