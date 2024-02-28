россияне ударили по Никополю из артиллерии: погибла 61-летняя женщина

На Днепропетровщине в результате российского обстрела погибла 61-летняя женщина. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

61-летняя женщина. Ее убили россияне, ударив из артиллерии по Никополю. Трагедия произошла после обеда. Последствия атаки уточняем. - резюмировал глава ОВА.

Дополнение

Около полдюжины снарядов выпустили войска рф в ночь на 28 февраля по одному из сел в Мировской громаде на Никопольщине. Погибших и раненых нет

Враг ударил авиабомбами по Купянску: есть погибшие и раненые, под завалами еще есть люди - ОВА