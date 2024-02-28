росіяни вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 61-річна жінка
Київ • УНН
У Дніпропетровській області України в результаті артилерійського обстрілу Нікополя з боку росії загинула 61-річна жінка.
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула 61-річна жінка. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з артилерії по Нікополю. Трагедія сталася пообіді. Наслідки атаки уточнюємо.
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