Протягом дня ворог 12 разів атакував Нікопольщину, пошкоджено будинки, лінії електропередач, автомобілі - ОВА
Київ • УНН
Протягом дня російські війська 12 разів атакували Нікопольський район в Україні, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру та транспортні засоби, а також вбивши одну людину.
Протягом дня ворог 12 разів атакував Нікопольщину. Окупанти пошкодили 17 приватних будинків та 11 господарських споруд, інфраструктурний об’єкт й лінії електропередач, комбайн і легкові авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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17 приватних будинків та 11 господарських споруд. Інфраструктурний об’єкт й лінії електропередач. Комбайн і легкові авто. Все це ворог понівечив на Нікопольщині тільки за сьогодні. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 12 атак на район протягом дня
Він додав, що через російський обстріл загинула людина.
росіяни вдарили по Нікополю з артилерії: загинула 61-річна жінка28.02.24, 15:50 • 21954 перегляди
Нагадаємо
Вечері 28 лютого, окупаційні війська рф скинули КАБи на селище Великий Бурлук, що в Купʼянському районі Харківщини. В результаті російської атаки загинуло щонайменше двоє людей, серед них дитина.