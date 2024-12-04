В Тбилиси спецназ снова разгоняет протестующих водометами и слезоточивым газом: что известно
Киев • УНН
Тысячи людей собрались под парламентом Грузии на протест против "Грузинской мечты". Спецназ применяет водометы и слезоточивый газ, протестующие отвечают фейерверками и водой.
В Тбилиси тысячи людей вновь собрались перед зданием парламента Грузии на протест против "Грузинской мечты". Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ, есть задержанные. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
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Тысячи людей снова собрались перед зданием парламента Грузии в знак протеста против "Грузинской мечты". Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.
В то же время протестующие снова обстреливают фейерверками здание парламента. Вслед за" фейерверкометами " участники акции используют базуки с фейерверками.
Некоторые люди пришли на акцию с ведрами и поливали водой спецназ, который использовал против них пожарные шланги.
Напомним
28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.
В результате в Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими.
МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. Украина призвала грузинские власти уважать право на протест и вернуться к евроинтеграционным реформам.
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