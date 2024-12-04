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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тбилиси спецназ снова разгоняет протестующих водометами и слезоточивым газом: что известно

В Тбилиси спецназ снова разгоняет протестующих водометами и слезоточивым газом: что известно

Киев  •  УНН

 • 136 просмотра

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Тысячи людей собрались под парламентом Грузии на протест против "Грузинской мечты". Спецназ применяет водометы и слезоточивый газ, протестующие отвечают фейерверками и водой.

В Тбилиси тысячи людей вновь собрались перед зданием парламента Грузии на протест против "Грузинской мечты". Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ, есть задержанные. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

детали

Тысячи людей снова собрались перед зданием парламента Грузии в знак протеста против "Грузинской мечты". Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.

В то же время протестующие снова обстреливают фейерверками здание парламента. Вслед за" фейерверкометами " участники акции используют базуки с фейерверками.

Некоторые люди пришли на акцию с ведрами и поливали водой спецназ, который использовал против них пожарные шланги.

Напомним

28 ноября сообщалось, что в Грузии вспыхнули протести из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС.

В результате в Тбилиси произошли столкновения митингующих с полицией у бокового входа в парламент Грузии. Президент Зурабишвили стала между спецназом и протестующими.  

МИД Украины осудил применение силы против мирных протестующих в Тбилиси и приостановку переговоров по вступлению в ЕС. Украина призвала грузинские власти уважать право на протест и вернуться к евроинтеграционным реформам.

Конституционный суд Грузии отклонил иски об отмене результатов выборов3 дек. 2024, 12:22 • 11975 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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