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Конституционный суд Грузии отклонил иски об отмене результатов выборов

Конституционный суд Грузии отклонил иски об отмене результатов выборов

Киев  •  УНН

 • 2708 просмотра

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Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и оппозиционных депутатов об отмене результатов выборов 26 октября. Решение является окончательным, двое из девяти судей выразили особое мнение.

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента и депутатов от оппозиции об отмене результатов выборов 26 октября. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на грузинские СМИ. 

Детали

"Конституционные иски №1848 и №1849 не должны приниматься к рассмотрению по существу", - говорится в тексте постановления.

Двое судей Конституционного суда из девяти зафиксировали "особое мнение" и выступили против общего решения.

Дополнение

18 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что приговор по выборам в стране вынесен - выборы не состоялись. Поэтому в Грузии необходимо провести перевыборы. А для этого необходимо сделать несколько шагов - Зурабишвили представила свой план. Одним из шагов, которые она назвала, - подача иска в Конституционный суд Грузии (Батуми).

От имени президента Грузии иск в Конституционный суд был подан 19 ноября. Саломе Зурабишвили заявила, что на выборах был нарушен принцип тайны голосования, и потребовала признать результаты неконституционными. У суда было 30 дней на его рассмотрение.

Позже глава государства заявила, что у судей Конституционного суда есть "уникальная" возможность разрешить "очень глубокий кризис" в стране. Она заявила о необходимости оказывать давление на суд - глава государства подчеркнула, что все усилия оппозиционных партий, активистов, судей и юристов должны быть направлены на назначение заседания Конституционного суда, который так и не начал рассмотрение исков.

Добавим

В Тбилиси на проспекте Руставели ночью произошли столкновения между протестующими и полицией, что привело к многочисленным пострадавшим. По информации Министерства здравоохранения Грузии, медики госпитализировали 26 человек, среди которых 23 участника протеста и 3 представителя полиции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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