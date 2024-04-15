В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" начались задержания: что известно

В столице Грузии начались задержания участников митинга против закона "об иноагентах". Как сообщают "Новости Грузия", пока известно о шести задержанных, передает УНН.

"... возле парламента начались задержания. IPN пишет, что среди задержанных снова Зураб Джапаридзе, "Гирчи-больше свободы". Задерживают тех, кто пытается пройти на боковые улицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, МВД Грузии распространило предупреждение о возможном применении спецсредств.

"Шестерых человек задержали на акции у парламента в Тбилиси против закона об "иноагентах", Напряженная ситуация", - говорится в сообщении.

В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"

Напомним,

Тысячи людей протестуют в Тбилиси против предложенного закона об "иностранных агентах", перекрывая движение и митингуя возле парламента.