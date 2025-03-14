В Сумской области пограничники остановили попытку прорыва российской ДРГ: что известно
Киев • УНН
В Сумской области пограничники совместно с Силами обороны остановили прорыв ДРГ рф, которая пыталась продвинуться вглубь территории. Захватчики пытаются малыми группами заходить на Сумщину.
В Сумской области бойцы Государственной пограничной службы Украины совместно с подразделениями Сил обороны остановили прорыв российской диверсионно-разведывательной группы. Для этого был задействован минометный расчет, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.
Группа из десяти российских диверсантов пересекла границу и пыталась продвинуться вглубь территории. По ней сразу открыли огонь, задействовав минометный расчет
Сообщается, что во время контрдиверсионных мероприятий украинские защитники заставили врага отступить. Благодаря хорошо скоординированным действиям бойцов вражеские планы закрепиться на украинской территории были сорваны.
Дополнение
Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что российские захватчики малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области.
Демченко отметил, что говорить, будто российские захватчики прорвали границу в Сумской области, не верно. Враг пытается вытеснить Силы обороны с Курщины и проводит десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.