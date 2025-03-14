На Сумщині прикордонники зупинили спробу прориву російської ДРГ: що відомо

У Сумській області бійці Державної прикордонної служби України спільно з підрозділами Сил оборони зупинили прорив російської диверсійно-розвідувальної групи. Для цього було задіяно мінометний розрахунок, пише УНН з посиланням на ДПСУ.

Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок - говориться у повідомленні ДПСУ.

Повідомляється, що під час контрдиверсійних заходів українські захисники змусили ворога відступити. Завдяки добре скоординованим діям бійців ворожі плани закріпитися на українській території було зірвано.

Доповнення

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області.

Демченко зазначив, що говорити, ніби російські загарбники прорвали кордон в Сумській області, не є вірно. Ворог намагається витіснити Сили оборони з Курщини та проводить десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.