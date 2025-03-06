В Сумах в результате попадания "шахедов" уничтожен терминал Новой почты: погиб человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов-камикадзе разрушен терминал Новой почты в Сумах, погиб сотрудник. Уничтожено 2576 посылок на сумму более 3,3 млн грн.
Ночью, 6 марта, россияне атаковали дронами Сумы, в результате атаки разрушен терминал Новой почты, погиб сотрудник. Уничтожено 2576 посылок на сумму более 3,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты, пишет УНН.
Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник крупный пожар
2576 посылок, которые находились на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость потерянных отправлений - более 3,3 млн грн. Компания обещает клиентам выплатить компенсации.
Напоминаем
Как ранее писал УНН, в результате атаки вражеских дронов в Сумах погибла одна человек. На месте работали спасательные службы.