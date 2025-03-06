У Сумах внаслідок влучання "шахедів" знищено термінал Нової пошти: загинула людина
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських дронів-камікадзе зруйновано термінал Нової пошти в Сумах, загинув співробітник. Знищено 2576 посилок на суму понад 3,3 млн грн.
Вночі, 6 березня, росіяни атакували дронами Суми внаслідок атаки зруйновано термінал Нової пошти, загинув співробітник. Знищено 2576 посилок на суму понад 3,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти, пише УНН.
Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа
2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень - понад 3,3 млн грн. Компанія обіцяє клієнтам виплатити компенсації.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах загинула одна людина. На місці працювали рятувальні служби.