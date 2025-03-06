Нічний напад дронів у Сумах: загинув цивільний мешканець
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах загинула одна людина. На місці працюють рятувальні служби, влада закликає дотримуватися заходів безпеки.
У Сумах через атаку ворога загинула людина. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
Деталі
Внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах загинула одна людина. Інцидент стався, коли російські дрони вдарили по місту, спричинивши руйнування та обвал.
Місце події обробляють рятувальні служби.
Влада закликає мешканців бути обережними і дотримуватися заходів безпеки.
Нагадаємо
В Сумах зафіксовано влучання ворожого безпілотника у складське приміщення. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, за попередніми даними постраждалих немає.
У Сумах ворожий дрон атакував складське приміщення: що відомо про наслідки06.03.25, 01:21 • 25248 переглядiв