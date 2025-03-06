Нічний напад дронів у Сумах: загинув цивільний мешканець

У Сумах через атаку ворога загинула людина. Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах загинула одна людина. Інцидент стався, коли російські дрони вдарили по місту, спричинивши руйнування та обвал.

Місце події обробляють рятувальні служби.

Влада закликає мешканців бути обережними і дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо

В Сумах зафіксовано влучання ворожого безпілотника у складське приміщення. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, за попередніми даними постраждалих немає.

У Сумах ворожий дрон атакував складське приміщення: що відомо про наслідки