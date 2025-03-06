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Ночной удар дронов в Сумах: погиб гражданский житель

Киев • УНН

 • 27611 просмотра

В результате атаки вражеских дронов в Сумах погиб один человек. На месте работают спасательные службы, власти призывают соблюдать меры безопасности.

Ночной удар дронов в Сумах: погиб гражданский житель

В Сумах в результате атаки врага погиб человек. Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар, передает УНН.

Детали

В результате атаки вражеских дронов в Сумах погиб один человек. Инцидент произошел, когда российские дроны нанесли удар по городу, вызвав разрушения и обрушение.

Место происшествия обрабатывают спасательные службы.

Власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Напоминаем

В Сумах зафиксировано попадание вражеского беспилотника в складское помещение. На месте работают спасатели и экстренные службы, по предварительным данным пострадавших нет.

В Сумах вражеский дрон атаковал складское помещение: что известно о последствиях06.03.25, 01:21 • 25245 просмотров

Юлия Котвицкая

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