Ночной удар дронов в Сумах: погиб гражданский житель
Киев • УНН
В результате атаки вражеских дронов в Сумах погиб один человек. На месте работают спасательные службы, власти призывают соблюдать меры безопасности.
В Сумах в результате атаки врага погиб человек. Об этом сообщает исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар, передает УНН.
Детали
В результате атаки вражеских дронов в Сумах погиб один человек. Инцидент произошел, когда российские дроны нанесли удар по городу, вызвав разрушения и обрушение.
Место происшествия обрабатывают спасательные службы.
Власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
Напоминаем
В Сумах зафиксировано попадание вражеского беспилотника в складское помещение. На месте работают спасатели и экстренные службы, по предварительным данным пострадавших нет.
В Сумах вражеский дрон атаковал складское помещение: что известно о последствиях06.03.25, 01:21 • 25245 просмотров