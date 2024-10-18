В Сумах произошло ДТП с участием маршрутки: травмированы восемь человек

17 октября, в Сумах произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых маршрутка, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает полиция Сумской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ДТП произошло около 17:00 на улице Британской.

Как предварительно установили правоохранители, 33-летний водитель транспортного средства «Peugeot» допустил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута» под управлением 52-летнего водителя, который перевозил пассажиров. В результате столкновения были повреждены еще две припаркованные машины,