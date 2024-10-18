В Сумах произошло ДТП с участием маршрутки: травмированы восемь человек
Киев • УНН
В Сумах произошло ДТП с участием маршрутки и трех других автомобилей. В результате аварии 8 человек получили травмы и были госпитализированы, полиция расследует обстоятельства происшествия.
17 октября, в Сумах произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых маршрутка, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщает полиция Сумской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ДТП произошло около 17:00 на улице Британской.
Как предварительно установили правоохранители, 33-летний водитель транспортного средства «Peugeot» допустил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута» под управлением 52-летнего водителя, который перевозил пассажиров. В результате столкновения были повреждены еще две припаркованные машины,
В результате аварии восемь человек получили травмы. Их госпитализировали.
Сейчас решается вопрос к открытию уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
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