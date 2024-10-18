У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки: травмовано вісім людей
Київ • УНН
У Сумах сталася ДТП за участі маршрутки та трьох інших автомобілів. Внаслідок аварії 8 осіб отримали травми та були госпіталізовані, поліція розслідує обставини події.
17 жовтня, у Сумах сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких маршрутка, внаслідок чого постраждало восьмеро людей. Про це повідомляє поліція Сумської області, пише УНН.
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Зазначається, що ДТП сталась близько 17:00 на вулиці Британській.
Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний водій транспортного засобу "Peugeot" допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом "Рута" під керуванням 52-річного керманича, який перевозив пасажирів. Внаслідок зіткнення були пошкоджені ще дві припарковані автівки,
Внаслідок аварії восьмеро людей зазнали травм. Їх госпіталізували.
Наразі вирішується питання до відкриття кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин події.
На Київщині зіштовхнулись два легковика, троє осіб постраждали17.10.24, 18:17 • 16469 переглядiв