На Київщині зіштовхнулись два легковика, троє осіб постраждали
Київ • УНН
На автодорозі Мала Снітинка–Фастів зіткнулися Nissan та Chevrolet. Двоє водіїв та пасажир отримали поранення і були госпіталізовані, поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.
У Київській області сталась ДТП за участі двох легковиків, двоє водіїв та пасажир отримали поранення, передає УНН із посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
За даними правоохоронців, аварія сталася на автодорозі Мала Снітинка–Фастів. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Chevrolet.
У результаті зіткнення постраждали 38 і 73-річний водії обох автомобілів, а також 56-річний пасажир Nissan. Усіх потерпілих було госпіталізовано до місцевого медичного закладу.
Слідчі, за даним фактом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).
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