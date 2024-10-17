На Киевщине столкнулись две легковушки, три человека пострадали

В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек, двое водителей и пассажир получили ранения, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге Малая Снитинка-Фастов. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате столкновения пострадали 38 и 73-летний водители обоих автомобилей, а также 56-летний пассажир Nissan. Все пострадавшие были госпитализированы в местное медицинское учреждение.

Следователи, по данному факту начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).

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