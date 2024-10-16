На Черниговщине в результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло возле с. Шевченково в Черниговской области погибли 4 человека, из них 2 детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

В результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» с грузовиком «КамАЗ» погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г. р. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители, - говорится в сообщении.

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