На Черниговщине в результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей
Киев • УНН
В Нежинском районе Черниговской области произошла авария с участием легковушки ВАЗ и грузовика КамАЗ. В результате столкновения погибли четыре человека - супруги и их двое малолетних детей.
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло возле с. Шевченково в Черниговской области погибли 4 человека, из них 2 детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.
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