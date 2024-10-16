На Чернігівщині внаслідок ДТП загинуло 4 людей, з них 2 дітей
Київ • УНН
У Ніжинському районі Чернігівської області сталася аварія за участю легковика ВАЗ та вантажівки КамАЗ. Внаслідок зіткнення загинули чотири людини - подружжя та їхні двоє малолітніх дітей.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди яка сталася біля с. Шевченкове у Чернігівській області загинуло 4 людей, з них 2 дітей. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.
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Смертельна ДТП на Київщині: жінка загинула під колесами двох авто16.10.24, 01:11 • 24847 переглядiв