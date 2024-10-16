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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5502 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Чернігівщині внаслідок ДТП загинуло 4 людей, з них 2 дітей

Київ • УНН

 • 18396 перегляди

У Ніжинському районі Чернігівської області сталася аварія за участю легковика ВАЗ та вантажівки КамАЗ. Внаслідок зіткнення загинули чотири людини - подружжя та їхні двоє малолітніх дітей.

На Чернігівщині внаслідок ДТП загинуло 4 людей, з них 2 дітей

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди яка сталася біля с. Шевченкове у Чернігівській області загинуло 4 людей, з них 2 дітей. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода  сталася біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ" загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 р. н. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці,

- йдеться у повідомленні.

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