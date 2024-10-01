В Сумах прогремел взрыв после предупреждения о вражеском КАБе
Киев • УНН
В Сумах был слышен звук взрыва после предупреждения Воздушных сил о вражеском «КАБ». В области объявлена воздушная тревога.
В Сумах сообщили о звуке взрыва после предупреждения Воздушных сил ВСУ о вражеском КАБе, пишет УНН.
Детали
"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".
Перед этим Воздушные силы предупредили о вражеском "КАБе на Сумы".
В Сумской области - воздушная тревога.
Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых1 октября 2024, 09:30 • 8898 просмотров