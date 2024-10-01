В Сумах прогремел взрыв после предупреждения о вражеском КАБе

В Сумах сообщили о звуке взрыва после предупреждения Воздушных сил ВСУ о вражеском КАБе, пишет УНН.

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"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".

Перед этим Воздушные силы предупредили о вражеском "КАБе на Сумы".

В Сумской области - воздушная тревога.

Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых