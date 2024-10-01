У Сумах пролунав вибух після попередження про ворожий КАБ
Київ • УНН
У Сумах було чутно звук вибуху після попередження Повітряних сил про ворожий "КАБ". В області оголошено повітряну тривогу.
У Сумах повідомили про звук вибуху після попередження Повітряних сил ЗСУ про ворожий КАБ, пише УНН.
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"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне".
Перед цим Повітряні сили попередили про ворожий "КАБ на Суми".
У Сумській області - повітряна тривога.
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