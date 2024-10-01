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У Сумах пролунав вибух після попередження про ворожий КАБ

У Сумах пролунав вибух після попередження про ворожий КАБ

Київ • УНН

 • 13994 перегляди

У Сумах було чутно звук вибуху після попередження Повітряних сил про ворожий "КАБ". В області оголошено повітряну тривогу.

У Сумах повідомили про звук вибуху після попередження Повітряних сил ЗСУ про ворожий КАБ, пише УНН.

Деталі

"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне".

Перед цим Повітряні сили попередили про ворожий "КАБ на Суми".

У Сумській області - повітряна тривога.

Армія рф скинула 4 КАБи на Сумщину: загинула жінка, двоє поранених01.10.24, 12:30 • 12709 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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