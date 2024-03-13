В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго

Из-за обстрелов потребители в Сумах и Кривом Роге частично без тепло- и газоснабжения; дефицита электроэнергии нет. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Ухудшение погодных условий повлияло на рост потребления электроэнергии. За предыдущие сутки было потреблено более чем на 8% больше, чем накануне.

В то же время электроэнергии, которую производят украинские станции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Несмотря на выход в аварийные краткосрочные ремонты двух блоков ТЭС, в резерве - 7 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости, - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В г. Кривой Рог после ракетного удара отключено от газоснабжения 430 потребителей газа в многоэтажках.

В Сумах после дроновой атаки без теплоснабжения остаются 16 многоквартирных домов.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

В Хмельницкой области из-за непогоды обесточены более 3,5 тысячи потребителей в 14 населенных пунктах. В Киевской области из-за сложных метеоусловий без света остались 8 населенных пунктов. Продолжаются восстановительные работы.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

На одной из шахт в Донецкой области от полученных травм на производстве погиб 53-летний работник.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

На подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одесской области произошло технологическое нарушение, сопровождавшееся возгоранием оборудования. В результате обесточились собственные нужды подстанции. Возгорание ликвидировано, обесточенных потребителей не было. Работа подстанции и воздушных линий восстановлена.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,53 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 3112 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 6086 МВт-ч.

Напомним

Несмотря на войну, добыча угля на шахтах в Украине стабильно растет, превысив 194 тыс. тонн в феврале 2024 года, превысив довоенный уровень.