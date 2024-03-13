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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
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В Сумах и Кривом Роге из-за обстрелов частично отсутствует тепло и газоснабжение - Минэнерго
Из-за обстрелов некоторые потребители в Сумах и Кривом Роге частично остались без тепло и газоснабжения, но дефицита электроэнергии нет.
Поисковые работы на месте атаки "шахедом" в Сумах продолжаются, количество пострадавших и жертв еще будет уточняться - ГВА
Российский беспилотник нанес удар по пятиэтажному жилому дому в Сумах, поисковые работы продолжаются.
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Яна Матвийчук, волонтер и предприниматель, утверждает, что налоговая политика, которую внедряет Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, серьезно тормозит украинскую экономику.
Пиком вражеской операции "Перун" будет день выборов президента рф - ГУР
Пик российской информационной операции "Перун", направленной на дискредитацию украинских и западных проукраинских политиков и оправдание российской агрессии, придется на день так называемых выборов президента россии.
Украинцы завоевали 36 медалей на международных соревнованиях Воздушных Сил США
Украинская команда ветеранов и военнослужащих завоевала 36 медалей, в том числе 22 золотые, на "United States Air Force Trials 2024" в Лас-Вегасе, соревнуясь в 11 адаптивных видах спорта.
Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге
В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.
Над Сумской областью ночью сбили два "шахеда"
13 марта над Сумской областью силы противовоздушной обороны области сбили 2 российских беспилотника "Шахед".
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник
Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен
В 2023 году исполнительные службы в Украине взыскали рекордные 25,21 млрд грн долгов, что составляет лишь 6% от общей суммы долгов, которые должны были быть взысканы с должников.
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ
Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.