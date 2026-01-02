В столице Татарстана Казани прогремели взрывы: работает ПВО
Киев • УНН
В пятницу, 2 января, в российском городе Казань, являющемся столицей Татарстана, прогремели взрывы. Также сообщается о работе российских систем ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Подробности
Взрывы прогремели в авиастроительном районе города, где находятся промышленные предприятия. Также в городе звучит воздушная тревога.
Других данных пока нет. В сети появилось соответствующее видео.
Напомним
2 января россияне ударили по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина - в тяжелом состоянии.