В столице Татарстана Казани прогремели взрывы: работает ПВО

11:39 • 6842 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
09:17 • 13557 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 14597 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 52500 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 79148 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60120 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55255 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 182650 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 177803 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57885 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Эстония может потерять право проведения Чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 182650 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Государственная граница Украины
Харьков
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Тесла Модель Y

В столице Татарстана Казани прогремели взрывы: работает ПВО

Киев • УНН

 • 384 просмотра

В пятницу, 2 января, в российском городе Казань, столице Татарстана, прогремели взрывы. Об этом сообщают российские "медиа".

В столице Татарстана Казани прогремели взрывы: работает ПВО

В пятницу, 2 января, в российском городе Казань, являющемся столицей Татарстана, прогремели взрывы. Также сообщается о работе российских систем ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Подробности

Взрывы прогремели в авиастроительном районе города, где находятся промышленные предприятия. Также в городе звучит воздушная тревога.

Других данных пока нет. В сети появилось соответствующее видео.

Напомним

2 января россияне ударили по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова. Число пострадавших возросло до 15, одна женщина - в тяжелом состоянии.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине