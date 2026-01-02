У столиці татарстану казані пролунали вибухи: працює ППО

У п’ятницю, 2 січня, в російському місті казань, що є столицею татарстану, пролунали вибухи. Також повідомляється про роботу російських систем ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Вибухи пролунали у авіабудівельному районі міста, де знаходяться промислові підприємства. Також у місті лунає повітряна тривога.

Інших даних наразі нема. У мережі з'явилось відповідне відео.

Нагадаємо

2 січня росіяни вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 15, одна жінка - у важкому стані.