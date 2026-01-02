У столиці татарстану казані пролунали вибухи: працює ППО

$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
09:17 • 15485 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 15510 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53478 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 80138 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60617 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55667 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183641 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178591 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58100 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN
У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183637 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Китай
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Золото

У столиці татарстану казані пролунали вибухи: працює ППО

Київ • УНН

 • 962 перегляди

У п’ятницю, 2 січня, в російському місті Казань, столиці Татарстану, пролунали вибухи. Про це повідомляють російські "медіа".

У столиці татарстану казані пролунали вибухи: працює ППО

У п’ятницю, 2 січня, в російському місті казань, що є столицею татарстану, пролунали вибухи. Також повідомляється про роботу російських систем ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Вибухи пролунали у авіабудівельному районі міста, де знаходяться промислові підприємства. Також у місті лунає повітряна тривога.

Інших даних наразі нема. У мережі з'явилось відповідне відео.

Нагадаємо

2 січня росіяни вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 15, одна жінка - у важкому стані.

Євген Устименко

Війна в Україні